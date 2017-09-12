Замораживание поставок немецкого оружия Турции сделает ее сильнее

АНКАРА, 12 сен — РИА Новости. Решение Германии заморозить поставки оружия Анкаре приведет к тому, что Турция станет сильнее, наращивая собственное производство вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приняла решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции.

"Подобный подход приводит к тому, что мы сами становимся сильнее. Во всех сферах наращиваем собственное производство. Производим свои самолеты, вертолеты. Турция никогда не попадет в безвыходную ситуацию", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что заявление Габриэля является "неподобающим" для главы МИД, в то время как позиция Меркель, которая выступила против полного запрета поставок вооружений в Турцию, является "более правильной".

Отношения Турции и Германии в последнее время стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".

В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.