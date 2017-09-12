Замораживание поставок немецкого оружия Турции сделает ее сильнее

АНКАРА, 12 сен — РИА Новости. Решение Германии заморозить поставки оружия Анкаре приведет к тому, что Турция станет сильнее, наращивая собственное производство вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приняла решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции.
Он добавил, что заявление Габриэля является "неподобающим" для главы МИД, в то время как позиция Меркель, которая выступила против полного запрета поставок вооружений в Турцию, является "более правильной".
Отношения Турции и Германии в последнее время стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.
В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.