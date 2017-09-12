США не сократят число военных в Афганистане, считает американский дипломат

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Значительное сокращение военного присутствия США в Афганистане в ближайшие два-три года маловероятно, заявил кандидат на должность посла США в Афганистане Джон Басс.

"Не думаю, что реально ожидать, что через два или три года у нас будет (в Афганистане) гораздо меньшее (военное) присутствие", — заявил Басс на слушаниях в сенате, где обсуждается его кандидатура на должность посла.

Он добавил, что добиться сокращения военного присутствия можно путем политического диалога в Афганистане между противоборствующими сторонами, когда "талибы* поймут, что военным путем они победить не могут".

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против боевиков движения "Талибан*" и ИГ* (запрещены в РФ). Администрация президента США Дональда Трампа в августе приняла новую стратегию действий в исламской республике. В ее рамках численность военного контингента выросла на 3,5 тысячи до 14,5 тысячи человек.

*Запрещенные в России террористические организации