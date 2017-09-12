США не сократят число военных в Афганистане, считает американский дипломат

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Значительное сокращение военного присутствия США в Афганистане в ближайшие два-три года маловероятно, заявил кандидат на должность посла США в Афганистане Джон Басс.
Он добавил, что добиться сокращения военного присутствия можно путем политического диалога в Афганистане между противоборствующими сторонами, когда "талибы* поймут, что военным путем они победить не могут".
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против боевиков движения "Талибан*" и ИГ* (запрещены в РФ). Администрация президента США Дональда Трампа в августе приняла новую стратегию действий в исламской республике. В ее рамках численность военного контингента выросла на 3,5 тысячи до 14,5 тысячи человек.
*Запрещенные в России террористические организации