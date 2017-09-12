Рябков на встрече с Шенноном обсудили вопрос РСМД и оружия в космосе

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Встреча в Хельсинки с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном не прошла без споров по темам РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности) и размещения оружия в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно же, не обошлось без споров, без столкновений взглядов. Темы, которые вызывают подобного рода сшибки, они понятны: это и РСМД, и тематика, которая нас тревожит все больше, — выведение в космос ударных вооружений", — сказал Рябков, добавив, что российская сторона предостерегает США о деструктивных последствиях.