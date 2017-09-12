Рябков об иске к США о дипсобственности: это вопрос нескольких недель

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен – РИА Новости. Иск к США по вопросу возвращения дипломатической собственности может быть подан в течение нескольких недель, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я в любом случае думаю, что это вопрос не месяцев, а недель", — сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, как скоро Москва может подать иск против США по вопросу возврата дипломатической собственности.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы сделать это в прямом смысле слова по горячим следам. Но конкретного графика действий пока нет. В принципе мы все еще находимся на стартовой площадке с точки зрения подбора аргументов и анализа того, каким путем лучше двинуться, но мы не будем затягивать этот процесс никоим образом", — добавил высокопоставленный российский дипломат.