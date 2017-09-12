Премьеры России и Ливана договорились о сотрудничестве в разных сферах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи. 12 сентября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи. 12 сентября 2017

ГОРКИ (Московская обл.), 12 сен — РИА Новости. Россия и Ливан по итогам переговоров премьер-министров Дмитрия Медведева и Саада Харири договорились о сотрудничестве в области культуры, экономики и инвестиций, охраны окружающей среды и спорте.

Переговоры Медведева и Харири завершились подписанием пяти документов. Среди них – меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании между министерствами культуры, промышленности и спорта.

Кроме того, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики и торговли Ливанской республики Раед Хури подписали меморандум о взаимопонимании в области экономического и инвестиционного сотрудничества.

Министерство природных ресурсов РФ и министерство окружающей среды Ливана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны окружающей среды.