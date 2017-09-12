"Обещали убить, если буду сопротивляться": как живут женщины в Южном Судане

Для Джой, шестидесятилетней вдовы, последней каплей стал день, когда солдаты забрали ее дочь и по очереди изнасиловали во дворе их дома. Сейчас женщины живут в лагере в соседней Уганде — всего в этой стране нашли приют немногим менее миллиона беженцев.

Война в Южном Судане продолжается около четырех лет. Данные о жертвах разнятся, но исчисляются сотнями тысяч. Более полутора миллионов человек вынуждены были уехать из страны, и свыше 80% из них — женщины и дети. Когда беженцы рассказывают о том, что им пришлось пережить за эти годы, становится понятно, почему покинуть родину было единственным способом спасти жизнь.

© AP Photo / Sam Mednick Солдат правительственных войск Южного Судана © AP Photo / Sam Mednick Солдат правительственных войск Южного Судана

Собравшись под брезентом, скрывающим их от солнца в лагере Биди Биди — одном из тринадцати центров, созданных Международным Комитетом Спасения — женщины делятся своими историями. Эти разговоры помогают им справиться с воспоминаниями о насилии.

© AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана, подвергшаяся насилию со стороны военных, в центре помощи женщинам, подвергшимся насилию, в Биди-Биди, Уганда © AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана, подвергшаяся насилию со стороны военных, в центре помощи женщинам, подвергшимся насилию, в Биди-Биди, Уганда

В январе 2014 года Кэтрин и пять ее сыновей пытались бежать в другую деревню. По пути их атаковала группа молодых парней и начала избивать палками. Ее старшего сына убили. Нападавшие стали угрожать, что если Кэтрин откажется, та же участь ждет и других ее детей. "Я говорила им, что я только что потеряла сына, но они не хотели слушать. После того как все пятеро сделали то, что хотели, они бросили меня и ушли", — вспоминает она.

© AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана, подвергшаяся насилию со стороны военных, в центре помощи женщинам, подвергшимся насилию, в Биди-Биди, Уганда © AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана, подвергшаяся насилию со стороны военных, в центре помощи женщинам, подвергшимся насилию, в Биди-Биди, Уганда

По данным ООН за 2015 год, 72% женщин из числа тех, кто проживает в четырех лагерях Организации объединенных наций в Джубе, были изнасилованы. В 2016 году подобного рода преступлений стало на 32% больше, при этом женщин в два раза чаще стали похищать, чтобы держать в сексуальном рабстве.

© AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана рассказывает свою историю в центре помощи женщинам, подвергшимся насилию, в Биди-Биди, Уганда © AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана рассказывает свою историю в центре помощи женщинам, подвергшимся насилию, в Биди-Биди, Уганда

Мучения женщин могли длиться очень долго. "Солдаты избивали меня и обещали убить, если я буду сопротивляться. Я сдалась, и они начали насиловать меня прямо на глазах у отца и матери. Они делали это впятером, с пяти часов вечера до семи утра", — вспоминает Найанхиал.

© AP Photo / Sam Mednick Солдат правительственных войск Южного Судана © AP Photo / Sam Mednick Солдат правительственных войск Южного Судана

Солдаты из числа динка задержали 32-летнюю женщину после того, как пропал ее муж. Она рассказывает, что, прежде чем отпустить, над ней издевались несколько дней. Анализ на ВИЧ, взятый в лагере для беженцев, показал положительный результат. У этой женщины пятеро детей.

© AP Photo / Sam Mednick Солдаты правительственных войск Южного Судана © AP Photo / Sam Mednick Солдаты правительственных войск Южного Судана

По подсчетам Amnesty International, с 2013 по 2016 годы жертвами сексуального насилия стали и 1130 детей.

Лилиан, беженка из Южного Судана, которая руководит одним из центров поддержки, говорит, что эти лагеря для жертв — единственное место, где они могут высказаться, не боясь осуждения.

© AP Photo / Justin Lynch Солдат правительственных войск Южного Судана с гранатометом © AP Photo / Justin Lynch Солдат правительственных войск Южного Судана с гранатометом

Сама Лилиан — мать маленького ребенка. Три года назад солдаты армии Южного Судана привязали ее мужа к дереву и расстреляли. Она же пряталась дома, не выходя на улицу, из страха быть изнасилованной. И сейчас она поддерживает других таких же беженцев.

© AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана Лилиан Дава, управляющая центром помощи женщинам, подвергшимся насилию, показывает информационные материалы в Биди-Биди, Уганда © AP Photo / Ben Curtis Беженка из Южного Судана Лилиан Дава, управляющая центром помощи женщинам, подвергшимся насилию, показывает информационные материалы в Биди-Биди, Уганда

"Молодое поколение изменит будущее Южного Судана, — говорит Лилиан. — Я верю, что, если каждый из нас отправит своих детей в школу, и сможет дать им образование, мы сможем победить ненависть".