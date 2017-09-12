Россия и КНР достигли больших результатов в гуманитарном сотрудничестве

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Россия и Китай за прошедший год достигли значительных результатов в сфере гуманитарного сотрудничества, которое уже стало образцом межцивилизационного диалога крупных держав, заявила во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.
"Мы заслушали доклады девяти подкомиссий в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, СМИ, кинематографии, архивного дела и молодежной политики. Я считаю, что стороны за прошедший год достигли очень больших практических результатов в этих сферах", — заявила Лю Яньдун на пресс-конференции по итогам заседания комиссии.
Она отметила, что гуманитарные обмены между Россией и Китаем вступили в новый этап более "зрелого стабильного развития".
"Сотрудничество в гуманитарной сфере между Китаем и Россией является образцом межцивилизационного диалога между двумя крупными державами, которое играет важную незаменимую роль в укреплении взаимопонимания между народами двух стран и углублении всестороннего стратегического партнерства России и Китая", — добавила вице-премьер КНР.