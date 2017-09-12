Россия и КНР достигли больших результатов в гуманитарном сотрудничестве

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Россия и Китай за прошедший год достигли значительных результатов в сфере гуманитарного сотрудничества, которое уже стало образцом межцивилизационного диалога крупных держав, заявила во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.

Во вторник в Гуанчжоу состоялось 18-е заседание российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, сопредседателями которой являются заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.

"Мы заслушали доклады девяти подкомиссий в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, СМИ, кинематографии, архивного дела и молодежной политики. Я считаю, что стороны за прошедший год достигли очень больших практических результатов в этих сферах", — заявила Лю Яньдун на пресс-конференции по итогам заседания комиссии.

Она отметила, что гуманитарные обмены между Россией и Китаем вступили в новый этап более "зрелого стабильного развития".

"Сотрудничество в гуманитарной сфере между Китаем и Россией является образцом межцивилизационного диалога между двумя крупными державами, которое играет важную незаменимую роль в укреплении взаимопонимания между народами двух стран и углублении всестороннего стратегического партнерства России и Китая", — добавила вице-премьер КНР.

По итогам состоявшейся комиссии Россия и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области образования, культуры, кинематографии, здравоохранения, туризма, образования и молодежной политики. Кроме того, НИУ "Высшая школа экономики" и Национальный институт исследования образования КНР подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее проведение сравнительного анализа возможных стратегий модернизации систем образования в России и Китая до 2030 года.