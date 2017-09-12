Российские и американские дипломаты обсудили северокорейскую проблему

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов обсудил во вторник со спецпредставителем США по политике в отношении Северной Кореи Джозефом Юном ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом после очередного ядерного испытания КНДР и принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2375", — говорится в сообщении.

"С российской стороны была подчеркнута безальтернативность решения проблем Корейского полуострова, включая ядерную, единственно возможными – политико-дипломатическими – средствами. Отмечена готовность к совместным усилиям в интересах поиска комплексных подходов к обеспечению безопасности в СВА, в том числе в контексте реализации российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования", — отмечается в документе.