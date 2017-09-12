Рябков заявил, что Москва не нагнетает ситуацию с американскими дипмиссиями

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Москва пока не собирается еще больше сокращать численность персонала американских дипмиссий в РФ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Это не означает дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в Российской Федерации. Мы начнем с того, что мы до сих пор не сертифицировали, скажем так, окончания американкой стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях в США и, соответственно, американского персонала в России, приведение того и другого к паритету", — сказал он журналистам в Хельсинки.

"Это технический момент, но он важный, и мы рассчитываем в ближайшие дни убедиться, что это проведено. Во всяком случае, американцы в ходе вчерашних консультаций заверили нас твердо и однозначно, что это предписание выполнено. Мы руководствуемся небезызвестной формулой Рональда Рейгана, который нашу русскую пословицу часто употреблял — "доверяй, но проверяй". Вот это тот случай, когда мы в этом должны удостовериться сами", — подчеркнул Рябков.