ЕС изучит предложения Лондона по дальнейшему сотрудничеству, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз готов изучить предложения Лондона о сотрудничестве в сфере обороны, безопасности и внешней политики после выхода Великобритании из ЕС, но обсуждаться отношения после Brexit будут только тогда, когда будет достигнут достаточный прогресс на переговорах об условиях Brexit, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Во вторник Великобритания обнародовала внешнеполитическую стратегию, которой Лондон будет следовать после выхода из Евросоюза. В стратегии, которую планируется вынести на переговоры с ЕС, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.

"Как в случае с любым документом, полученным из Великобритании, мы проанализируем его в соответствии с директивами Европейского Совета и переговорными директивами Совета, обсудим его с нашими британскими партнерами в ходе переговоров", — сказал Схинас журналистам в Страсбурге. Его пресс-конференция транслировалась службами ЕК.

При этом он отметил, что "важно продолжать различать вопросы, связанные с выходом, и вопросы, связанные с будущим партнерством".

"Для обсуждения будущих отношений необходим достаточный прогресс во всех трех областях: права граждан, финансовое урегулирование и Ирландия", — заявил он.

Схинас напомнил, что в директивах Евросовета о Brexit выражено стремление ЕС "к установлению с Великобританией партнерства в областях, не связанных с торговлей, в том числе в борьбе с терроризмом и международной преступностью, а также в вопросах обороны, безопасности и внешней политики".