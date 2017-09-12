Правительство Шотландии призвало парламент региона не поддерживать Brexit

ЛОНДОН, 12 сен — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Шотландии ожидаемо рекомендовало региональному парламенту не поддерживать законопроект о Brexit, поддержанный накануне во втором чтении британскими депутатами.

Главными положениями законопроекта, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.

"Как и правительство Уэльса, правительство Шотландии не может рекомендовать парламенту одобрить законопроект в том виде, в котором он существует сейчас", — говорится в письменном обращении шотландского правительства.

Накануне шотландский министр по делам Brexit Майкл Расселл выразил обеспокоенность в связи с тем, что документ, по его мнению, отнимет у региональных властей часть полномочий.

"В сферах сельского хозяйства, рыболовства, окружающей среды, образования и юстиции — все эти сферы британское правительство намерено взять под свой контроль. И оно не говорило, что намерено потом вернуть хоть какие-то полномочия региональным властям: шотландскому парламенту, Ассамблее Уэльса и Северной Ирландии", — отметил Расселл.

Для принятия законопроекта нужно одобрение только британского парламента, однако отказ региональных парламентов одобрить его может поставить премьер-министра Терезу Мэй в тяжелое с точки зрения переговоров с ЕС положение.