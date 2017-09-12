На Украине заочно осудят 132 представителя властей ЛНР и ДНР

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование относительно 132 представителей властей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в отношении них будет применена процедура заочного осуждения, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Следователями управлений Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 года завершено досудебное следствие в отношении 132 "силовиков и чиновников" террористических организаций "ДНР/ЛНР", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди обвиняемых СБУ — представители властей, чиновники самопровозглашенных республик, а также военные. В частности, им инкриминируется создание террористической группы и финансирование терроризма.

"Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск. К ним будет применена процедура заочного осуждения. Продолжаются мероприятия по документированию антигосударственной деятельности других участников незаконных псевдореспублик", — заявили в СБУ.