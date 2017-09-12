В районе Львова обнаружили около 50 неизвестных граждан в военной форме

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Полиция обнаружила в районе Львова около 50 граждан в военной форме, полиция проверяет наличие у них оружия и взрывчатки, сообщила пресс-служба главного управления полиции во Львовской области во вторник.

Сообщается, что во вторник в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи города Винники возле озера находится группа людей в военной форме, и что люди могут иметь при себе орудие и взрывчатку.

"На указанном месте правоохранители обнаружили около пятидесяти человек в форме со специальными средствами защиты. На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан и проводят проверку на наличие оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

В свою очередь депутат парламента Семен Семенченко, который командовал батальоном Нацгвардии "Донбасс", заявил, что правоохранители пытаются устроить провокацию против ветеранов батальона, которые находятся под Львовом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

"Организованная преступная группировка Авакова (главы МВД Украины — ред.) перекрывает подъезд к Винникам и пытается организовать незаконное избиение ветеранов батальона "Донбасс". В течение четырех часов все машины ветеранов были обысканы. Не было найдено никакого оружия или взрывчатки. Однако из Киева продолжают поступать команды (руководства МВД — ред.) любым путем задержать ветеранов. "Аваковцы" стягивают силы и готовят вооруженную провокацию", — написал Семенченко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши, он приехал во Львов, где встречался с мэром Андреем Садовым. По данным СМИ, Саакашвили охраняли люди в военной форме. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.