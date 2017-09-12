Масштабные протесты в Париже против трудовой реформы. Прямая трансляция

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В Париже проходит масштабная акция протеста против реформы трудового законодательства, предложенной правительством премьер-министра Эдуарда Филиппа. В ходе шествия колонны, которая направлялась от площади Бастилии в сторону площади Италии, начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ.