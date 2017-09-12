У Киева нет денег на трансляции Олимпийских игр в Корее и Японии

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. "Национальная общественная телекомпания Украины", которая вещает под брендом "UA: Первый", заявила, что не сможет показать выступления украинской сборной на зимней Олимпиаде — 2018 в Корее и Летних играх — 2020 в Японии из-за отсутствия финансирования.

В компании отмечают, что приобретение прав на трансляцию обеих Олимпиад обойдется в три миллиона долларов, из которых 600 тысяч долларов необходимо заплатить уже до конца этого года.

"Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо потратить около 4,6 миллиона гривен (около 177 миллионов долларов). Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что телерадиокомпания уже обратилась в министерство финансов с просьбой создать отдельную программу по финансированию трансляций Олимпийских игр 2018 и 2020 годов.