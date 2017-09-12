16:1612.09.2017
(обновлено: 16:17 12.09.2017)
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ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Безопасность на французской заморской территории — острове Сен-Мартен, пострадавшем от урагана "Ирма", обеспечивают 1,9 тысячи сотрудников силовых ведомств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции.
"Тысяча девятьсот сотрудников силовых ведомств обеспечивают порядок и безопасность на острове", — сказал глава государства, выступая в аэропорту Гваделупы, откуда в ближайшее время направится на Сен-Мартен.
Он добавил, что "сегодня вечером вместе с силовиками будет в патруле".
Президент подчеркнул, что "возвращение жизни к нормальному режиму является абсолютным приоритетом" властей, и пообещал, что "Сен-Мартен возродится и снова обретет будущее". В частности, он отметил, что "рассчитывает, что школы смогут открыться на следующей неделе".
Макрон прибыл в заморские территории Франции во вторник с тем, чтобы лично посетить пострадавших и оценить меры, принимаемые для устранения последствий разгула стихии. Президентский самолет Airbus доставил в регион предметы первой необходимости.
Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы (заморского департамента Франции) и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Жертвами урагана уже стали более 20 человек.
Утром во вторник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма", в понедельник ослабшая до шторма, ослабла до тропической депрессии.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.