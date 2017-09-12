Макрон рассказал о мерах безопасности на пострадавшем от "Ирмы" Сен-Мартене

ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Безопасность на французской заморской территории — острове Сен-Мартен, пострадавшем от урагана "Ирма", обеспечивают 1,9 тысячи сотрудников силовых ведомств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции.

"Тысяча девятьсот сотрудников силовых ведомств обеспечивают порядок и безопасность на острове", — сказал глава государства, выступая в аэропорту Гваделупы, откуда в ближайшее время направится на Сен-Мартен.

Он добавил, что "сегодня вечером вместе с силовиками будет в патруле".

Президент подчеркнул, что "возвращение жизни к нормальному режиму является абсолютным приоритетом" властей, и пообещал, что "Сен-Мартен возродится и снова обретет будущее". В частности, он отметил, что "рассчитывает, что школы смогут открыться на следующей неделе".

Макрон прибыл в заморские территории Франции во вторник с тем, чтобы лично посетить пострадавших и оценить меры, принимаемые для устранения последствий разгула стихии. Президентский самолет Airbus доставил в регион предметы первой необходимости.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы (заморского департамента Франции) и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Жертвами урагана уже стали более 20 человек.

Утром во вторник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма", в понедельник ослабшая до шторма, ослабла до тропической депрессии.