Германия поможет США ликвидировать последствия урагана "Ирма"

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия отправила в США группу специалистов для оказания помощи в преодолении последствий урагана "Ирма", сообщила во вторник официальный представитель МИД ФРГ.

"Утром 12 сентября в США прибыла антикризисная группа поддержки. Команда, в которую входят представители гражданских и военных ведомств, состоит из 31 человека, это сотрудники МИД, бундесвера, антикризисного центра", — говорится в заявлении ведомства.

"Ураган "Ирма" в последние дни пересек Карибский регион и юго-восточные районы США и теперь движется дальше на север. Ущерб огромен, особенно на некоторых островах Карибского моря. До 200 тысяч немецких граждан живут во Флориде и на Карибских островах. Федеральное правительство прилагает все усилия, чтобы получить информацию о ситуации с гражданами Германии. Оно готово оказать немедленную помощь людям в регионе и помочь им в устранении ущерба", — заявили в МИД.

В частности, в ближайшие два дня будет проведена эвакуация граждан Германии с острова Сен-Мартен. Военный самолет A400M доставит на Кюрасао гуманитарный груз.

Ранее МИД ФРГ сообщил, что при посольстве ФРГ в Вашингтоне, а также в Атланте, созданы кризисные центры в связи с ураганом "Ирма". В Берлине и Вашингтоне открыты горячие телефонные линии в связи с ураганом.