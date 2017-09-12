В Париже проходит шествие против реформы трудового законодательства

ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная акция протеста против реформы трудового законодательства, предложенной правительством премьер-министра Эдуара Филиппа, проходит во вторник в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Безопасность акции обеспечивают усиленные наряды полиции в полной экипировке, оснащенные щитами, дубинками и баллончиками со слезоточивым газом.
Манифестация во вторник стала первой в череде акций протеста, запланированных в связи с предложенной реформой. Ожидается, что следующее шествие состоится 21 сентября.
Chants of "Anticapitalista" in Paris, ahead of the main demonstration against the Labour Reforms proposed by Macron. #manif12septembre pic.twitter.com/Y4ewx0HW75— Marc Ward (@MarcStevenPhoto) 12 сентября 2017 г.
Протестные акции прошли также в Марселе, Кане, Монпелье, Лионе, Бордо и других городах страны.
Положения реформы направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.
Правительство Мануэля Вальса, работавшее во время президентства Франсуа Олланда, в мае 2016 года силой провело через парламент свою реформу трудового законодательства.
Реформа вызвала серию масштабных акций протеста и забастовок, которые потрясали страну весной и летом 2016 года. Часто манифестации сопровождались серьезными столкновениями и беспорядками.