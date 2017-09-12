Патрушев призвал не допускать диктат "великих" стран в борьбе с терроризмом

ГРОЗНЫЙ, 12 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что никакие "великие" страны не должны диктовать другим, как бороться с терроризмом.

"Мы призываем всех не гордиться тем, что мы достигли успехов (в борьбе с терроризмом), а работать совместно, и не думать некоторым "странам", что они самые великие и могут всеми командовать и говорить, кто что должен делать. Все должны работать совместно и прислушиваться к тому, что говорят партнеры", — сказал он.

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