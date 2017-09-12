Премьер Ливана заявил о желании наладить военное сотрудничество с Россией

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи. 12 сентября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи. 12 сентября 2017

ГОРКИ, 12 сен — РИА Новости. Председатель совета министров Ливана Саад Харири заявил, что Ливан хотел бы наладить военное сотрудничество с РФ.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял своего коллегу из Ливана в подмосковной резиденции.

В ходе беседы Харири подчеркнул, что рассчитывает на укрепление двусторонних отношений по многим направлениям.

"Также мы сейчас продолжаем перевооружение ливанской армии. Здесь мы хотели бы также наладить военное сотрудничество с вашей страной", — заявил Харири.