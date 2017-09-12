МККК рассказал об оказании помощи детям в зоне вооруженных конфликтов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) уделяет большое внимание детям, которые оказались в зоне вооруженных конфликтов, стараясь им помочь, заявил глава делегации организации в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

"МККК и сегодня уделяет огромное внимание положению детей, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов, и старается максимально им помочь", — сказал он на пресс-конференции, посвященной 80-летию прибытия первых испанских "детей войны" в СССР.

По его словам, руководствуясь этой целью, МККК смог найти в Ираке Билала Тагирова. Российского мальчика, которого в возрасте двух лет отец увез из России сначала в Сирию, а затем в Ирак, удалось вернуть на родину в начале августа.

"Восемьдесят лет назад МККК старался спасти других детей в другой стране во время другой войны", — добавил Барт.

Испанские "дети войны" — дети из семей республиканцев, вывезенные в 1937-1938 годах из Испании, в частности, в СССР для спасения от военных действий во время Гражданской войны в стране.