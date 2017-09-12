Китайский школьник 129 раз перепрыгнул через скакалку за 30 секунд

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором китайский школьник за 30 секунд 129 раз перепрыгнул через скакалку. Запись опубликована на YouTube-канале People's Daily, China.

Отмечается, что мальчик победил в ходе международных соревнований по прыжкам через скакалку в Гонконге, проходивших в августе 2017 года. При этом школьник не только получил первый приз, но и побил предыдущий мировой рекорд в 111 прыжков, установленный японскими учениками и занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.