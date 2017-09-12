В Ливане заявили о необходимости сотрудничать с Россией по линии спецслужб

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи. 12 сентября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи. 12 сентября 2017

ГОРКИ, 12 сен — РИА Новости. Председатель совета министров Ливана Саад Харири на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым заявил о необходимости развивать сотрудничество между спецслужбами двух стран.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял своего коллегу из Ливана в подмосковной резиденции.

"Сейчас для нас самое важное – это нейтрализовать все проблемы, которые стоят перед нашей страной. Сейчас мы проходим через такой этап, в котором региональная обстановка отличается крайней нестабильностью. Однако до сих пор нам удавалось решать все проблемы, обеспечивать безопасность нашей страны и обеспечивать стабильность отношений внутри Ливана", — сказал Харири.

По его словам, сейчас необходимо решать проблемы, связанные с нейтрализацией угроз, исходящих из Сирии и других регионов.

"Для того чтобы укреплять наш суверенитет, нам необходимо и далее укреплять сотрудничество в том, что касается спецслужб и соответствующих структур", — подчеркнул премьер Ливана.