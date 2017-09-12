МИД прокомментировал смертный приговор, вынесенный в Ираке россиянину

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты занимаются ситуацией с россиянином, которого якобы приговорили к смертной казни в Ираке по обвинению в терроризме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова радиостанции "Говорит Москва".

Ранее стало известно, что центральный уголовный суд Багдада приговорил к казни через повешение гражданина России, обвиненного в связях с ИГ*. Согласно поступившему в РИА Новости заявлению суда, россиянин, был задержан силами безопасности во время операции по освобождению Мосула. Сам обвиняемый, по данным суда, признался, что начиная с 2015 года совершил ряд терактов против сил безопасности.

В российском посольстве РИА Новости ранее заявили, что не располагают информацией о приговоренном к смертной казни соотечественнике.

* Запрещенная в России террористическая организация