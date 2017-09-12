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В мире

КС Испании "заморозил" каталонский закон о переходном периоде

15:0512.09.2017
(обновлено: 15:08 12.09.2017)
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде. Архивное фотоПлощадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek

МАДРИД, 12 сен — РИА Новости. Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны о несоответствии конституции принятого на прошлой неделе каталонским парламентом закона о переходном периоде, который, по мнению каталонских властей, создаст правовую базу на пути к провозглашению независимости автономного сообщества, сообщает газета El Mundo.

Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
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Закон был принят каталонским парламентом голосами депутатов от двух партий — "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства", обладающими абсолютным большинством (72 депутата из 135). На следующий день правительство приняло решение обжаловать закон.

Принятие КС иска правительства к рассмотрению юридически означает, что действие закона будет приостановлено как минимум на пять месяцев, в течение которых должен быть оглашен судебный вердикт. Однако рассмотрение документа в суде может быть продлено.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкУчастники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Ранее кабинет министров обжаловал ряд других документов, принятых каталонскими властями, которые, по их мнению, создают правовую базу для проведения референдума, в том числе закон о референдуме, декрет о его проведении 1 октября и документ о создании избирательной комиссии. Все они были приняты к рассмотрению, что также означает приостановку их действия до окончательного вердикта.

Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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В Испании будут изымать урны для голосования на референдуме по Каталонии
Закон "О правовом и учредительном переходном периоде республики", по версии каталонского руководства, вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, считают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства. После этого сторонники отделения от Испании собираются провести еще одни выборы в уже независимом государстве, в результате которых будет создано новое правительство и избран его глава.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПразднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017

В законе о переходном периоде 89 статей. Согласно документу, в независимой Каталонии будет допустимо двойное гражданство, то есть жителям автономии не надо будет отказываться от испанского подданства. Получить каталонское гражданство смогут все, кто законно живет на этой территории как минимум два года, начиная с 31 декабря 2016 года.

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pau Barrena
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Закон также предусматривает амнистию и снятие всех обвинений в отношении тех, кто был приговорен или находится под следствием испанских судов по поводу решений, связанных с независимостью, — речь идет о таких политиках, как бывший глава Женералитета Артур Мас, его бывший заместитель Жоана Ортега, бывший министр образования Ирэне Риагу, бывший официальный представитель Женералитета Франсеск Омс.

Закон также предусматривает создание вместо высшего суда Каталонии верховного суда, а генеральный прокурор будет назначаться парламентом, а не правительством. Главой государства станет председатель Женералитета, однако закон определяет и другую должность — президента республики. Будет ли эти должности осуществлять один и тот же человек, определит новая конституция.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкУчастники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
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