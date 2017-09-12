КС Испании "заморозил" каталонский закон о переходном периоде

МАДРИД, 12 сен — РИА Новости. Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны о несоответствии конституции принятого на прошлой неделе каталонским парламентом закона о переходном периоде, который, по мнению каталонских властей, создаст правовую базу на пути к провозглашению независимости автономного сообщества, сообщает газета El Mundo.
Принятие КС иска правительства к рассмотрению юридически означает, что действие закона будет приостановлено как минимум на пять месяцев, в течение которых должен быть оглашен судебный вердикт. Однако рассмотрение документа в суде может быть продлено.
Ранее кабинет министров обжаловал ряд других документов, принятых каталонскими властями, которые, по их мнению, создают правовую базу для проведения референдума, в том числе закон о референдуме, декрет о его проведении 1 октября и документ о создании избирательной комиссии. Все они были приняты к рассмотрению, что также означает приостановку их действия до окончательного вердикта.
В законе о переходном периоде 89 статей. Согласно документу, в независимой Каталонии будет допустимо двойное гражданство, то есть жителям автономии не надо будет отказываться от испанского подданства. Получить каталонское гражданство смогут все, кто законно живет на этой территории как минимум два года, начиная с 31 декабря 2016 года.
Закон также предусматривает создание вместо высшего суда Каталонии верховного суда, а генеральный прокурор будет назначаться парламентом, а не правительством. Главой государства станет председатель Женералитета, однако закон определяет и другую должность — президента республики. Будет ли эти должности осуществлять один и тот же человек, определит новая конституция.