Премьер Нидерландов посетит пострадавшие от урагана "Ирма" острова

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит пострадавшие от урагана "Ирма" острова, об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я приеду на пострадавшие острова, чтобы обсудить планы реконструкции с местными властями", — сообщил он. Дополнительной информации о дате визита не сообщается.

Премьер отметил, что ситуация на пострадавших территориях налаживается, однако существует большая потребность в воде и продуктах питания.

Ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море 6 сентября, в частности, на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами. Ураган серьезно повредил около 70% домов на Сен-Мартене, с корнем вырвал деревья, серьезно повреждены объекты инфраструктуры и международный аэропорт. Власти Нидерландов перебросили на остров дополнительные группы спасателей и военных, чтобы доставить необходимую помощь населению и обеспечить безопасность на острове.

Ранее на этой неделе остров посетил король Нидерландов Виллем-Александер совместно с министром внутренних дел страны.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган "Ирма" продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.