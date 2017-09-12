Барк "Крузенштерн" посетит немецкий порт вместо финского

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Российский учебный парусник "Крузенштерн" посетит немецкий порт Варнемюнде вместо финского Мариехамна, после того, как власти Финляндии отказали судну в заходе в порт, сообщил РИА Новости представитель Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей парусник, Алексей Алеев.

Ранее сообщалось, что военные власти Финляндии не дали разрешения российскому учебному судну "Крузенштерну" на посещение порта Мариехамн на Аландских островах в сентябре. Руководство академии и барка отмечали, что на учебном графике и качестве прохождения практики курсантами отказ в заходе не отразится, маршрут парусника будет скорректирован.

"С 18 по 20 сентября "Крузенштерн" будет в Германии. Заход в Варнемюнде планируется на те же даты, когда парусник должен был посетить финский Мариехамн. Немецкий порт станет последним в графике рейса, после чего барк направится в Калининград, заход в который запланирован на 24 сентября", — сказал Алеев.

Он отметил, что есть предварительная договоренность о том, что парусник "Крузенштерн" станет гостем международного чемпионата фейерверков, который каждую субботу сентября проходит на берегу Балтийского моря в городе Заленоградске. Если позволит погода, то 23 сентября барк пройдет с включенной иллюминацией вдоль берега, добавил Алеев.

Парусник отправился из Калининграда в третий в этом сезоне навигации учебный рейс 22 августа. На его борту практику проходят более 120 курсантов морских вузов и средних учебных заведений Росрыболовство. Сейчас судно находится в польском порту Гдыня.

Учебное парусное судно "Крузенштерн" отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел в собственность СССР и получил имя русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна, а в 1991 году был передан БГА в Калининграде, принадлежащей Росрыболовству