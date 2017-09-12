Барк "Крузенштерн" посетит немецкий порт вместо финского

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Российский учебный парусник "Крузенштерн" посетит немецкий порт Варнемюнде вместо финского Мариехамна, после того, как власти Финляндии отказали судну в заходе в порт, сообщил РИА Новости представитель Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей парусник, Алексей Алеев.
"С 18 по 20 сентября "Крузенштерн" будет в Германии. Заход в Варнемюнде планируется на те же даты, когда парусник должен был посетить финский Мариехамн. Немецкий порт станет последним в графике рейса, после чего барк направится в Калининград, заход в который запланирован на 24 сентября", — сказал Алеев.
Парусник отправился из Калининграда в третий в этом сезоне навигации учебный рейс 22 августа. На его борту практику проходят более 120 курсантов морских вузов и средних учебных заведений Росрыболовство. Сейчас судно находится в польском порту Гдыня.
Учебное парусное судно "Крузенштерн" отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел в собственность СССР и получил имя русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна, а в 1991 году был передан БГА в Калининграде, принадлежащей Росрыболовству