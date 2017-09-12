ЕП одобрил состав комиссии по контролю за мерами по борьбе терроризмом в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге утвердил состав парламентской комиссии по контролю за мерами по борьбе с терроризмом, принимаемыми на уровне Евросоюза, свидетельствуют итоги голосования, трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

Как сообщили РИА Новости ранее во вторник в комитете ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, свое первое заседание 30 членов комиссии проведут 14 сентября.

Комиссию под названием TERR Европарламент учредил в июле этого года. Ее мандат рассчитан на один год и, в частности, предусматривает анализ и расследование ошибок, допущенных при реализации мер по борьбе с терроризмом в странах ЕС.