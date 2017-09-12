Порошенко надеется встретиться с руководством США на Генассамблее ООН

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона.

Во вторник Порошенко сообщил, что в конце этой недели едет в США на заседание Генассамблеи ООН, где поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс. После он посетит Торонто, где будут проходить соревнования с участием украинских военных.

"У нас там (в Нью-Йорке — ред.) будут еще очень интересные взаимодействия и переговоры с министерством обороны, с американскими военными, я пока не будут раскрывать подробности", — сказал Порошенко во время посещения тренировки украинский военных, которые готовятся к соревнованиям в Торонто. Выступление президента транслировал телеканал "112 Украина".

"Сразу после переговоров с руководством США, в том числе с министерством обороны, мы вместе встретимся в Торонто", — сказал Порошенко, обращаясь к украинским военным.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в августе посетил Украину, где обсудил с украинскими властями расширение материально-технической помощи со стороны США для украинской армии и проведения оборонной реформы.