Россия приобретает все больший резонанс в ООН, считают эксперты

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия в последние годы приобретает все больший резонанс в ООН, реформирование которой важно осуществлять без потери российского влияния, считают эксперты Российского совета по международным делам (РСМД).
"К сожалению, в последние годы мы сталкиваемся с тем, что и вот этот врачебный консилиум не может прийти к единому диагнозу, то есть очень разные точки зрения на то, почему у нас снижается управляемость мировой политики, почему мы не можем справиться с кризисами, куда дело идет дальше. Эта хирургическая бригада в лице Совбеза тоже, в общем, не приступает к операционному столу, поскольку нет согласия относительно того, что надо лечить и как надо лечить", — сказал он.
"Я полагаю, что наша точка зрения, наши взгляды на то, куда идет мир, они сейчас в последние годы приобретают, может быть, больший резонанс, чем раньше", — отметил эксперт.
Темы обсуждения на ГА ООН
"Конечно, вопросы безопасности будут для нас одними из ключевых", — сказал он.
Эксперт также указал, что на Генассамблее обязательно будет подниматься вопрос о реформировании ООН. На его взгляд, в интересах РФ — укреплять роль ООН, а реформирование организации должно происходить без сокращения российского влияния.
Заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа РАН, эксперт РСМД Сергей Уткин, в свою очередь, предупредил, что реформирование ООН "способно сильно подорвать эффективность системы ООН и в том числе создать проблемы, которые и Россия, и другие страны мира не смогут игнорировать".
Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.