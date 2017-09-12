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В мире

Россия приобретает все больший резонанс в ООН, считают эксперты

14:1712.09.2017
(обновлено: 14:18 12.09.2017)
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН. Архивное фотоСовет Безопасности ООН. Архивное фото
© AP Photo / Jason DeCrow

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия в последние годы приобретает все больший резонанс в ООН, реформирование которой важно осуществлять без потери российского влияния, считают эксперты Российского совета по международным делам (РСМД).

Совет Безопасности ООН голосует за резолюцию ужесточающую санкции в отношении КНДР. 11 сентября 2017
© REUTERS / Stephanie Keith
Песков: Россия при принятии резолюции по КНДР исходила из своих интересов
Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов на круглом столе на тему "Открытие 72-й сессии Генассамблеи ООН. Новый цикл внешней политики России", организованном в МИА "Россия сегодня", сравнил ООН с госпиталем, где пациентом является система мировой политики, функцию врачебного консилиума выполняет Генеральная ассамблея, а Совет безопасности — это бригада хирургов.

"К сожалению, в последние годы мы сталкиваемся с тем, что и вот этот врачебный консилиум не может прийти к единому диагнозу, то есть очень разные точки зрения на то, почему у нас снижается управляемость мировой политики, почему мы не можем справиться с кризисами, куда дело идет дальше. Эта хирургическая бригада в лице Совбеза тоже, в общем, не приступает к операционному столу, поскольку нет согласия относительно того, что надо лечить и как надо лечить", — сказал он.

"Я полагаю, что наша точка зрения, наши взгляды на то, куда идет мир, они сейчас в последние годы приобретают, может быть, больший резонанс, чем раньше", — отметил эксперт.

Темы обсуждения на ГА ООН

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Постпред Украины пообещал России "неожиданности" на Генассамблее ООН
По словам программного директора фонда клуба "Валдай", директора программы РСМД Ивана Тимофеева, на ГА ООН будет обсуждаться как традиционный круг вопросов, например, устойчивое развитие, климат, безопасность, разоружение, права человека, так и кризис на Украине и конфликт вокруг КНДР, который, "возможно, отодвинет сирийскую тему".

"Конечно, вопросы безопасности будут для нас одними из ключевых", — сказал он.

Эксперт также указал, что на Генассамблее обязательно будет подниматься вопрос о реформировании ООН. На его взгляд, в интересах РФ — укреплять роль ООН, а реформирование организации должно происходить без сокращения российского влияния.

Заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа РАН, эксперт РСМД Сергей Уткин, в свою очередь, предупредил, что реформирование ООН "способно сильно подорвать эффективность системы ООН и в том числе создать проблемы, которые и Россия, и другие страны мира не смогут игнорировать".

Здание ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В ООН поддержали инициативу России увеличить поставки гумпомощи в Сирию
"Здесь очень важно, на мой взгляд, будет занять взвешенную позицию и продемонстрировать, что и для России, и для большинства развитых стран мира система ООН имеет свою ценность, и мы не хотели бы развала этой основы существующего миропорядка", — сказал он.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.

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