В Пакистане в ДТП с фургоном погибли четырнадцать человек

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский фургон столкнулся с грузовиком недалеко от пакистанского города Равалпинди, 14 человек погибли, шесть пострадали в результате возникшего впоследствии пожара, сообщает местный телеканал Geo TV.

Авария произошла на автомагистрали, соединяющей столицу государства, город Исламабад, с Лахором. Столкнувшийся с грузовиком фургон направлялся из города Джанг в Равалпинди. По данным дорожной полиции, в результате ДТП транспортное средство, в котором находились пассажиры, загорелось. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Раненые направлены в столичную больницу.

Причина происшествия не указывается.

Согласно данным пакистанского бюро статистики, в стране ежегодно происходит в среднем более девяти тысяч дорожных происшествий, в которых гибнет около пяти тысяч человек. Причиной ДТП в основном становится разбитое дорожное покрытие и несоблюдение правил дорожного движения водителями.