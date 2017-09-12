В Пакистане в ДТП с фургоном погибли четырнадцать человек

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский фургон столкнулся с грузовиком недалеко от пакистанского города Равалпинди, 14 человек погибли, шесть пострадали в результате возникшего впоследствии пожара, сообщает местный телеканал Geo TV.
Причина происшествия не указывается.
Согласно данным пакистанского бюро статистики, в стране ежегодно происходит в среднем более девяти тысяч дорожных происшествий, в которых гибнет около пяти тысяч человек. Причиной ДТП в основном становится разбитое дорожное покрытие и несоблюдение правил дорожного движения водителями.