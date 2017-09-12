ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный суд Венесуэлы совершил государственный переворот, лишив Национальную ассамблею власти и взяв на себя ее обязанности, говорится в докладе, подготовленном Международной комиссией юристов (МКЮ).

В документе, представленном во вторник на полях 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, в частности, говорится, что решения Верховного суда Венесуэлы от 27 и 28 марта 2017 года (номера 155 и 156) "подорвали верховенство права, эффективно присвоив себе законодательную власть, лишив Национальное собрание его власти согласно конституции и передав исполнительной власти судебные полномочия".

"Ясно, что различные меры, предпринятые правительством, и решения Верховного суда подрывают верховенство права и демократии в Венесуэле, нарушают принцип разделения властей, конституционные функции и автономию законодательной власти. Институциональный кризис государства серьезным образом отразился на всех ветвях власти, подрывая доверие к ним… Эти решения Верховного суда представляют собой настоящий государственный переворот и привели к отходу от верховенства права в Венесуэле", — говорится в документе.

В докладе проводится анализ решений Верховного суда, выпущенных с декабря 2015 года, в соответствии их с международным законодательством и стандартами, принципами верховенства права и конституцией Венесуэлы, а также исходя из конституционных функций и возможностей законодательной власти, чрезвычайных положений и амнистии.

Эксперты пришли к выводу, что Верховный суд был полностью поглощен исполнительной ветвью власти Венесуэлы, членами суда были в основном представители Объединенной социалистической партии страны или же бывшие представители правительства. Отмечается, что суд также "стал политическим инструментом, который все больше использовали против политической и социальной оппозиции", решения при этом не были основаны на беспристрастности и фактах, как этого требуют юридические стандарты.

В документе отмечается, что "суд интерпретировал конституцию с точки зрения беззакония, не анализируя основные конституционные стандарты, и принижая надконституционные статусы".

"В результате своих решений, основанных на политических интересах правящей силы, Верховный суд потерял свои основные атрибуты подлинной судебной власти, такие как независимость, беспристрастность, автономия и легитимность", — отмечают авторы доклада.

Международная комиссия юристов является негосударственной организацией, работающей в сфере международного права. В ее состав входят 60 судей и адвокатов из разных стран, в том числе, юристы из Венесуэлы, Великобритании, США, Канады, Мексики, Бразилии, Аргентины, Чили, Голландии, Узбекистана, России и других. Благодаря деятельности МКЮ в 1998 году был создан Международный уголовный суд. В настоящий момент исполняющим обязанности президента МКЮ является представитель США Роберт Голдман.