МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп идет по пути ужесточения не только во внешней, но и во внутренней политике; продление закона об электронной слежке за гражданами является тому подтверждением, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс просят конгресс сделать бессрочным закон, позволяющий вести электронную слежку за гражданами. Закон вызывает нарекания правозащитников в США и части политиков, которые полагают, что спецслужбы страны имеют слишком большой доступ к личным электронным данным простых американцев, чем ущемляют их гражданские свободы.

"Понятно, что Минюст и разведка США предлагают конгрессу сделать бессрочным закон об электронной слежке не без ведома Дональда Трампа. Конечно, соответствующие службы любой страны не откажутся от подобного закона, но в данном случае американской разведке, судя по всему, обеспечена политическая поддержка в лице президента", — отметил сенатор.

Клинцевич выразил сомнение, что американским спецслужбам необходим такой бессрочный закон именно для предотвращения террористических угроз: "в этом смысле Европа в силу своего географического положения защищена куда хуже, чем США, но ничего похожего не вводит".

"Дело в другом. Думаю, что здесь нужно говорить об общей тенденции, характеризующей стиль нового американского президента. Речь идет об очевидном ужесточении подходов как во внутренней, так и во внешней политике. Причем Дональд Трамп еще далеко не раскрыл себя", — считает парламентарий.

При этом он добавил, что, "разумеется, все это внутреннее дело США". "Но когда в твоей стране все граждане, что называется, находятся под "бессрочным электронным колпаком", смешно указывать на нарушения прав человека в других странах", — сказал Клинцевич.