Новая украинская соцсеть Woolik оказалась шуткой, сообщили СМИ

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Новая украинская социальная сеть под названием Woolik оказалась шуткой ее разработчиков, передает во вторник украинское агентство LIGA.net.

Ранее авторы этой соцсети на своей странице в Facebook сообщили, что Woolik якобы будет "с роскошной функциональностью".

"Сайт новой украинской социальной сети Woolik перестал работать. С адреса woolikdev@gmail.com, с которого соцсеть вела коммуникацию, журналисту LIGA.net пришло письмо, что проект "задумывался группой разработчиков как шутка над украинцами и украинскими СМИ", — говорится в сообщении агентства.

Агентство также приводит выдержки из письма, где содержится призыв заканчивать "с пиаром Woolik" и которое подписано "группа шутников".

Открывавшийся ранее сайт Woolik на данный момент не работает.

Ранее на Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую соцсеть Ukrainians, регистрация в ней была открыта в начале июня. Позже стало известно, что Ukrainians прекращает работу.