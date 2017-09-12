В Молдавии предлагают внести в конституцию пункт о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 12 сен – РИА Новости. Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, предлагает внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии – это европейская интеграция, сообщил журналистам на брифинге во вторник председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.
"В связи с этим мы приняли решение инициировать изменение конституции путем введения ссылки, в которой четко оговаривается, что стратегическая ориентация Молдавии — это европейская интеграция", — сказал Плахотнюк.
Как отметил демократ, это делается для того, чтобы "весь мир четко понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, и все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем, или от чьих-либо интересов".