В Молдавии предлагают внести в конституцию пункт о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 12 сен – РИА Новости. Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, предлагает внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии – это европейская интеграция, сообщил журналистам на брифинге во вторник председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.

По его словам, в ходе еженедельного заседания ДПМ была обсуждена возможность изменения конституции – проект, который на протяжении нескольких месяцев находится в работе у политформирования. Он добавил, что эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.

"В связи с этим мы приняли решение инициировать изменение конституции путем введения ссылки, в которой четко оговаривается, что стратегическая ориентация Молдавии — это европейская интеграция", — сказал Плахотнюк.

Как отметил демократ, это делается для того, чтобы "весь мир четко понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, и все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем, или от чьих-либо интересов".