В ООН призвали Киев провести эффективное расследование работы "Миротворца"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Украины провести эффективное расследование деятельности сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе и иностранных, которые получали аккредитации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

"Национальная полиция открыла уголовное производство против вэб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов…, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", — говорится в докладе, обнародованным во вторник.