Песков: Россия при принятии резолюции по КНДР исходила из своих интересов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия при рассмотрении резолюции СБ ООН по КНДР исходила из своих интересов, как страна региона, где возникла серьезная напряженность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Та позиция, которая была занята российской стороной при принятии этой резолюции, она в первую очередь обусловлена интересами Российской Федерации и обусловлена тем, что Россия находится именно в том регионе, где происходят события, где мы видим серьезнейшую эскалацию напряженности, вызванную провокационными действиями Пхеньяна", — сказал Песков.

"Что касается контактов, которые были с руководством Китая, Южной Кореи и Японии (в рамках Восточного экономического форума), то, безусловно, они во многом позволили сверить пульс региональных стран", — заявил Песков.

Он отметил также, что точки зрения стран-участниц встречи относительно ситуации в КНДР фактически идентичны. "В плане невозможности урегулирования силовыми средствами, необходимости бескомпромиссного продолжения нашей линии на денуклеаризацию Корейского полуострова, недопустимость того, чтобы Пхеньян стал ядерной страной", — пояснил пресс-секретарь президента.