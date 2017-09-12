Оппозиция надеется, что Порошенко откажется от закона об образовании

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Депутат парламента Украины от фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин считает, что реформа образования, которую одобрил парламент, несет угрозу политической стабильности в стране и ухудшает качество образования, поэтому президент Петр Порошенко должен наложить вето на этот закон.

На прошлой неделе парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. В правительстве Венгрии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине.

"Реформа образования в нынешнем виде несет угрозу политической стабильности государства и ухудшает ситуацию в самом образовании. А потому недавно принятый закон должен быть ветирован", — написал Левочкин во вторник в своем блоге, размещенном на сайте партии.

По его словам, принятый закон нарушает конституцию страны, а также права русскоговорящего населения и ряда других национальностей. Левочкин отметил, что языковый вопрос – не единственная причина, по которой указанную реформу нужно отменить, есть также ряд экономических и социальных причин, по которым она неприемлема для сферы образования. В частности, он утверждает, что закон предусматривает снижение финансирования образования с 10% национального дохода до 7% ВВП. Он также считает, что обещанное повышение зарплаты учителям столкнется с нехваткой бюджетного ресурса. Кроме того, заявил политик, закон снижает доступность образования.

"С 2014 года количество школ в Украине уже сократилось на 4% (с 17,6 до 16,9 тысячи), а количество учителей – на 3,5% (с 454 до 438 тысяч человек). Закон упрощает возможности создания опорных школ, а малокомплектные сельские школы превращает в филиалы без статуса юридического лица, – и это приведет к их быстрому закрытию", — заявил Левочкин.