Полиция США задержала сына Ван Дамма за хранение наркотиков

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская полиция задержала сына актера Жан-Клода Ван Дамма по ряду обвинений, в том числе за хранение наркотиков, сообщает портал TMZ.

По данным портала, младший сын актера, 21-летний Николас Ван Варенберг, был задержан в городе Темпе, штат Аризона, в воскресенье. Полиция прибыла на место происшествия после звонка, поступившего от соседей Варенберга.

Как пишет портал, сын актера повредил кабину лифта в здании, где проживает. Полиция заметила кровавый след, который он оставил на пути к своей квартире. Полиция допросила Варенберга и его соседа. Оказалось, что Варенберг повредил руку. После этого полиция уехала.

Однако спустя 20 минут сосед молодого человека догнал стражей порядка. Он утверждал, что Варенберг угрожал ему ножом.

Полиция провела обыски, обнаружила нож и марихуану. Варенберг был задержан за нападением с оружием, незаконное удержание в заложниках, хранение наркотиков и приспособлений для их употребления.