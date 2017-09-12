Песков напомнил о российской позиции по миротворцам в Донбассе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Позиция РФ по Донбассу, в том числе по размещению там миротворцев, гибкая, но основывается на незыблемости минских соглашений, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сообщалось, что российский лидер уведомил о готовности дополнить предлагаемые в проекте резолюции СБ ООН функции миссии организации в Донбассе. Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, было отмечено, что обеспечение ООН охраны наблюдателей ОБСЕ может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер.
"Никто не отвергал возможность размещения неких миротворцев, неких миссий. Сам Путин рассказывал, что обсуждалась тема некоего вооружения участников миссий ОБСЕ, но поскольку эта не совсем миссия, присущая этой организации, нет соответствующего персонала, нет квалификации, нет норм соответствующих, то эти обсуждения не возымели никакого результата. Априори никто не исключал возможности каких-то миссий", — пояснил Песков.