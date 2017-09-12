Арабская коалиция нанесла незаконные удары по Йемену, заявили в HRW

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в неправомерных авиаударах по Йемену, в результате которых погибли около 40 человек, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

"Коалиция во главе с Саудовской Аравией с июня 2017 года, вероятно, осуществила пять незаконных авиаударов в Йемене, которые привели к гибели 39 мирных жителей, включая 26 детей", — говорится в заявлении.

Как отмечают правозащитники, удары были нанесены по четырем жилым домам и продовольственному магазину, что как отмечается, является военным преступлением. По словам главы департамента Ближнего Востока правозащитной организации Сары Ли Уитсон, Совет по правам человека ООН должен принять меры по расследованию действий коалиции и обеспечить привлечение к ответственности виновных.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.