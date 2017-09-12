Два депутата Рады попали в базу сайта "Миротворец"

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов вслед за Юлией Тимошенко попали в базу украинского сайте "Миротворец" после прорыва государственной границы вместе с бывшим губернатором Одесской обалсти Михаилом Саакашвили.

На сайте указано, что депутатов добавили в базу за "нарушение государственной границы Украины, нападение на пограничников во время выполнения ими обязанностей по охране государственной границы и участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы лицом без украинского гражданства".

Накануне в базу были внесены Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников и депутатов парламента прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с Саакашвили.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.