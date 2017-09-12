Косачев объяснил, что мешает урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что предложенная РФ и Китаем "дорожная карта" способна урегулировать ситуацию вокруг КНДР, однако ее выполнение предполагает обоюдные шаги, а западные страны не желают дать КНДР соответствующих гарантий.

Совет безопасности ООН в ночь на вторник мск единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Косачев на своей странице в Facebook отметил, что единогласное принятие Совбезом ООН этой резолюции является мощным сигналом в адрес северокорейского руководства о том, что в деле нарушения прежних резолюций Совбеза по этой проблеме у КНДР нет и не может быть союзников.

"Но поддержка Россией резолюции не противоречит и нашей позиции, что ресурс санкций практически исчерпан", — добавил сенатор. Он напомнил, что Россия и Китай предложили "дорожную карту" выхода из сложившейся ситуации, следуя которой уже сегодня можно было бы существенно снизить напряженность на Корейском полуострове.

Предложение России и Китая заключается в идее "двойного замораживания" — прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

"Такой подход предполагает обоюдные шаги и отказ от угроз, а также четкое подтверждение "четырех нет": ясно выраженный отказ от планов начала войны, смены режима, насильственного объединения двух Корейских государств и нарушения 38-й параллели. Такие гарантии Запад и прежде всего США отказываются внести в резолюции Совбеза ООН, тем самым давая очевидные обоснования опасениям Пхеньяна и, соответственно, стимулируя его военно-исследовательскую активность", — написал Косачев.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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