АНКАРА, 12 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что достиг договоренности с американским лидером Дональдом Трампом о встрече на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Мы договорились (по телефону с Трампом) о необходимости и дальше укреплять наши двусторонние отношения. Наше стратегическое партнерство должно отражаться на наших отношениях. Обсудили региональные темы, события в Мьянме, и я сказал, что чувствительность США к этой теме очень важна. Мы согласились с тем, что встреча один на один во время Генассамблеи ООН будет полезна, и что ее нужно осуществить", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Казахстан, его цитирует газета Milliyet.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.