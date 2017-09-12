Старейший технический вуз Украины предложили назвать в честь Бандеры

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Группа преподавателей Национального университета "Львовская политехника" выступила с инициативой назвать учебное заведение в честь Степана Бандеры.

Сотрудники кафедры истории, музееведения и культурного наследия заявили, что Бандера является "символом украинской нации, национальным героем и образцом мужества". Преподаватели также напомнили, что он остается самым известным историческим деятелем, который когда-либо учился в этом вузе.

"Львовская политехника" является старейшим техническим вузом на Украине, учебное заведение было открыто в 1816 году. Бандера учился на агрономическом отделении университета в 1928-1934 годах.

Степан Бандера является идеологом и теоретиком украинского национализма. В годы Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН)*, был одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА)*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

* Запрещенная в России экстремистская организация.