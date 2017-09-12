В ООН заявили об отсутствии прогресса в расследовании гибели людей в Одессе

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

РИА Новости. Миссия ООН по правам человека заявляет об отсутствии прогресса в привлечении к ответственности виновных в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года