"Он не скрывается": соратники рассказали, где находится Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

ЛЬВОВ, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится во Львове и готов принять от украинских правоохранителей протокол о незаконном пересечении границы, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

Ранее в партии Саакашвили заявили, что украинские пограничники и полицейские ищут его в львовском отеле, чтобы вручить протокол о незаконном пересечении границы.

"Саакашвили во Львове, в отеле. Он не скрывается. Сейчас ему вручат протокол (о незаконном пересечении границы — ред.). Возможно, после этого он выйдет (к журналистам — ред.) и прокомментирует", — сказали в пресс-службе.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.