Глава входящей в правящую коалицию Японии партии посетит Россию

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Нацуо Ямагути, глава партии "Комэйто", которая является партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции в Японии, впервые отправился с визитом в Россию, где он намерен обсудить отношения двух стран, прежде всего, проблему заключения мирного договора, и ситуацию на Корейском полуострове, об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы партии Тосисиро Танака.

"На днях премьер-министр Абэ и президент Путин провели встречу, благодаря этому японско-российские отношения еще больше продвинулись вперед. Большая цель — это заключение в результате проведения подобных саммитов мирного договора между нашими странами. Эти вопросы председатель Ямагути хотел бы обсудить с российской стороной. Еще одна важная тема — это резолюция Совета безопасности ООН, включающая новые санкции против КНДР. По этому вопросу мы хотели бы взаимодействовать с мировым сообществом, а в вопросе дипломатических отношений с КНДР Россия играет очень важную роль. Об этом тоже состоится обмен мнениями с российскими политиками и депутатами", — сказал собеседник агентства.

Визит продлится до 17 сентября. Ямагути проведет обмен мнениями с депутатами обеих палат российского парламента, а также нанесет визит председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. С 15 сентября Ямагути отправится в Санкт-Петербург, где проведет встречи с областным и городским руководством.