МИД Китая: размещение THAAD мешает урегулированию корейского вопроса

ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Размещение американских ПРО THAAD в Южной Корее нанесло серьезный удар по доверию и сотрудничеству сторон в вопросах урегулирования проблемы Корейского полуострова, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Размещение ПРО THAAD нанесло удар по доверию и сотрудничеству сторон в вопросах урегулирования проблемы Корейского полуострова, это также не способствует продвижению процесса денуклеаризации и сохранению долгосрочного мира и стабильности на полуострове", — заявил Гэн Шуан после принятия СБ ООН новой резолюции в отношении КНДР.

Он также подчеркнул, что Китай выступает против размещения американских ПРО в Южной Корее, так как это "несет серьезный урон стратегической безопасности КНР и стран региона".

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.

В прошлую среду Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных пусковых установок системы ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные. Пусковые установки системы ПРО размещены американскими силами в Южной Корее в четверг на новой базе в Сонджу в 300 километрах к югу от Сеула.