РФ надеется на дипломатическое решение конфликта на Корейском полуострове

ООН, 12 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал всех членов ООН предпринять усилия по поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.

"Призываем всех членов СБ и всех членов ООН предпринять конкретные усилия, не на словах, а на деле, по поиску путей политико-дипломатического урегулирования проблемы Корейского полуострова", — сказал Небензя.